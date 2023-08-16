"Военные вертолеты принимали участие в тушении пожаров на Большом острове, потому что на Большом острове продолжает что-то гореть", - сказал Байден во время выступления, которое транслировалось на сайте Белого дома. Большим островом принято называть Гавайи - крупнейший остров Гавайского архипелага, в то время как стихийное бедствие обрушилось на соседний и меньший по размерам остров Мауи. Байден отметил, что вскоре посетит пострадавший остров, однако конкретную дату не назвал.