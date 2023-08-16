Кнайсль: саммит по Украине сейчас не будет иметь смысла

"Люди, которые находятся в Донбассе, люди, которые находятся в Мариуполе, они имеют ожидания, что они могут жить, может быть, более мирной жизнью, поэтому эти ожидания не должны быть напрасными. И, я думаю, технический, прагматичный подход должен быть "снизу", понимаете, - продолжила экс-глава МИД Австрии. - Как в случае с зерновым соглашением, заключенным при посредничестве ООН и Турции, речь шла не только об экспорте пшеницы и удобрений".