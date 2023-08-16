Санду заявила о намерении укреплять обороноспособность Молдавии

«Продолжим укреплять сотрудничество со странами, которые помогают нам укреплять оборонный сектор и сектор безопасности. <…> Вполне очевидно, что мы должны настаивать на увеличении потенциала учреждений, которые должны поддерживать внутренний порядок, потому что безопасность граждан включает в себя ряд элементов, выходящих за рамки системы обороны», — заявила Санду.