The New York Times: Украина и НАТО нашли альтернативный маршрут перевозки зерна
Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Сулинский канал. Альтернативный маршрут проходит через Румынию и Молдавию и позволяет обходить ограничения на въезд, введенные Россией. Украинские соцсети уже заявили о начале поставок, как и американские журналисты.
«После более чем двухнедельной пробки грузовых судов в Черном море, ожидающих своей очереди зайти в дельту реки Дунай за украинским зерном, египетские моряки наконец-то вышли на твердую землю. После короткой остановки, чтобы забрать припасы в румынском черноморском порту Сулина (Румыния), они направятся вверх по Сулинскому каналу, ответвлению Дуная на территории НАТО, а затем на участок реки на территории Украины», — такой маршрут описывают журналисты газета The New York Times.
Отмечается, что такой альтернативный маршрут позволяет обойти ограничения РФ. Маршрут проходит через румынские, украинские и молдавские порты. НАТО планирует контролировать данный маршрут. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсетях также подтвердил перевозку зерна.
Украина создала временные морские коридоры на территории Черного моря. В Минобороны РФ отметили, что каждое судно, проходящее через коридор, будет рассматриваться как военный объект. Киев создал такие коридоры после того, как РФ вышла из зерновой сделки.