Украина и НАТО нашли альтернативный маршрут перевозки зерна

«После более чем двухнедельной пробки грузовых судов в Черном море, ожидающих своей очереди зайти в дельту реки Дунай за украинским зерном, египетские моряки наконец-то вышли на твердую землю. После короткой остановки, чтобы забрать припасы в румынском черноморском порту Сулина (Румыния), они направятся вверх по Сулинскому каналу, ответвлению Дуная на территории НАТО, а затем на участок реки на территории Украины», — такой маршрут описывают журналисты газета The New York Times.