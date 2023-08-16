Британские СМИ прокомментировали арест болгар за шпионаж в пользу РФ

В Великобритании арестовали трех граждан Болгарии, ставших фигурантами дела о шпионаже в пользу России. Британские СМИ считают, что это свидетельствует об активизации Москвой спящих шпионских ячеек и разведчиков-«нелегалов», которые годами выстраивали свои прикрытия.

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Трое болгар были задержаны в Британии еще в феврале 2023 года, но известно об этом деле стало только сейчас. Власти утверждают, что фигуранты дела работали на российские спецслужбы. Их обвинили в хранении «с ненадлежащими намерениями» фальшивых документов - у них нашли тайник с поддельными паспортами разных стран.

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Трое фигурантов дела - это 45-летний Орлин Русев из Норфолка, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, которые вместе жили в Харроу, на северо-западе Лондона. Соседи по Харроу описали Джамбазова и Иванову как пару. Все трое находятся в Великобритании давно, успели сменить в стране несколько работ.

Русев переехал в Великобританию в 2009 году и три года проработал техническим специалистом в сфере финансовых услуг. Ранее он владел бизнесом, связанным с радиоэлектронной разведкой, был советником в министерстве энергетики Болгарии и имел деловые связи с Россией.

Джамбазов и Иванова переехали в Британию около десяти лет назад и руководили общественной организацией, которая оказывает услуги болгарам, в том числе знакомит их с «культурой и нормами британского общества». Также они работали в Лондоне на избирательных участках, где могут голосовать граждане Болгарии, проживающие за границей.

Аргентинская пара, живущая в Словении, фотограф мексикано-греческого происхождения, владелец магазина пряжи в Афинах, а теперь еще и трое болгар, арестованных в Великобритании. За последний год полиция и службы безопасности по всему миру обвинили многих людей, живущих на первый взгляд безобидной жизнью, в сотрудничестве с российской разведкой, пишет The Guardian.

По версии издания, после начала украинского кризиса и на фоне высылки сотрудников посольств Москва решила прибегнуть к более рискованным и менее традиционным методам шпионажа. Кроме того, россиянам стало сложнее получить визы в Британию и Шенгенскую зону, поэтому Россия «обратилась к активизации спящих ячеек или передаче более активной шпионской работы неофициальным агентам». Это могут быть граждане третьих стран, а могут быть и «нелегалы» - российские оперативники, выдающие себя за граждан третьих стран и годами кропотливо выстраивающие свое прикрытие.

Как пишет The Telegraph, Джамбазов и Иванова жили в квартире, которая находится всего в полутора километрах от базы Королевских ВВС Нортхолт. Газета отмечает, что члены королевской семьи регулярно используют эту базу для полетов за границу, также там часто бывают министры и главы иностранных государств.

Один из соседей рассказал The Telegraph, что Джамбазов утверждал, что работает на Интерпол и пытался установить огромную спутниковую антенну на стене дома.