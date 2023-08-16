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Yeni Şafak: Швеция выдала Турции всего четырёх человек для экстрадиции

Власти Швеции передали Турции только четырёх человек из более чем 70 запрошенных для экстрадиции, пишет газета Yeni Şafak.

Швеция выдала Турции всего четырех человек для экстрадиции
© РИА Новости

«Требования Турции о выдаче более 70 имен пока не выполнены», — говорится в публикации.

По данным газеты, Стокгольм передал Анкаре только четырёх запрошенных для экстрадиции человек.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ждёт от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобскими акциями.

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