Швеция выдала Турции всего четырех человек для экстрадиции

Yeni Şafak: Швеция выдала Турции всего четырёх человек для экстрадиции
Власти Швеции передали Турции только четырёх человек из более чем 70 запрошенных для экстрадиции, пишет газета Yeni Şafak.
«Требования Турции о выдаче более 70 имен пока не выполнены», — говорится в публикации.
По данным газеты, Стокгольм передал Анкаре только четырёх запрошенных для экстрадиции человек.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ждёт от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобскими акциями.