Швеция выдала Турции всего четырех человек для экстрадиции

Власти Швеции передали Турции только четырёх человек из более чем 70 запрошенных для экстрадиции, пишет газета Yeni Şafak.

«Требования Турции о выдаче более 70 имен пока не выполнены», — говорится в публикации.

По данным газеты, Стокгольм передал Анкаре только четырёх запрошенных для экстрадиции человек.