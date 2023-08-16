В Эстонии предложили ограничить право голоса живущих в стране россиян

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект, ограничивающий права жителей Эстонии с российским и белорусским гражданством на участие в местных выборах. Об этом сообщает ERR.

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В ближайшее время министр юстиции Каале Лаанет представит законопроект общественности и партнерам по коалиции. Цель законопроекта - временное ограничение избирательных прав россиян и белорусов, проживающих в Эстонии, на выборах в органы местного самоуправления.

В документе указано, что Эстония «не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства».

Авторы законопроекта заявили, что по Конституции РФ «защита Отечества (России) является обязанностью каждого гражданина Российской Федерации». Авторы инициативы также сослались на случаи, когда граждане РФ, постоянно проживающие в Эстонии, получали мобилизационные призывы в армию из России.

Если законопроект примут, в закон о выборах внесут поправку, согласно которой иностранец с гражданством страны, признанной Европарламентом или Рийгикогу страной-агрессором, не может голосовать на эстонских выборах.

ERR отмечает, что законопроект «может противоречить Конституции Эстонии, а также положениям Европейского союза». Лаанет признал, что некоторые спорные вопросы документа, возможно, будет решать Государственный суд страны.