В Одесской области повреждены склады и зернохранилища

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в регионе были повреждены склады и хранилища зерна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Кипер заявил, что в ночь на 16 августа объекты региона были дважды атакованы ударными беспилотниками. В результате атак повреждения получили портовая и зерновая инфраструктура на юге области.

В одном из портов Дуная загорелись складские помещения и зернохранилища.

По данным администрации, погибших и пострадавших в регионе нет.