В Одесской области повреждены склады и зернохранилища

В Одесской области склады и зернохранилища получили повреждения
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в регионе были повреждены склады и хранилища зерна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кипер заявил, что в ночь на 16 августа объекты региона были дважды атакованы ударными беспилотниками. В результате атак повреждения получили портовая и зерновая инфраструктура на юге области.
В одном из портов Дуная загорелись складские помещения и зернохранилища.
По данным администрации, погибших и пострадавших в регионе нет.
Ранее повреждения в результате ракетного удара получили административное здание и оборудование одного из грузовых терминалов порта в Одесской области. Ракеты летели на критически малой высоте, поэтому обнаружить их и ликвидировать не удалось, заявили в одесской администрации.