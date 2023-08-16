В пригороде Харькова прогремели взрывы

Военная хроника сообщила о взрывах в пригороде Харькова
Военная хроника сообщает о взрывах в пригороде Харькова. Перед этим украинские каналы сообщили о пролёте дронов, воздушная тревога в области была объявлена уже после первых попаданий.
«Предположительно, удар наносился ракетным вооружением наземного или воздушного базирования. Предположительно, это уже второй удар по окрестностям Харькова за последние сутки», — говорится в сообщении.
Ранее Военная хроника писала, что дроны поразили несколько объектов в Харькове.