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Военная хроника сообщила о взрывах в пригороде Харькова

Военная хроника сообщает о взрывах в пригороде Харькова. Перед этим украинские каналы сообщили о пролёте дронов, воздушная тревога в области была объявлена уже после первых попаданий.

В пригороде Харькова прогремели взрывы
© RT на русском

«Предположительно, удар наносился ракетным вооружением наземного или воздушного базирования. Предположительно, это уже второй удар по окрестностям Харькова за последние сутки», — говорится в сообщении.

Ранее Военная хроника писала, что дроны поразили несколько объектов в Харькове.