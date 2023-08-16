Трамп: Байдена контролирует Украина и несколько других стран

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что действующего американского лидера Джо Байдена "контролирует Украина" и ряд других государств, от которых глава Белого дома получил миллионы долларов.

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"Джо Байден полностью контролируется Китаем, Украиной и несколькими другими странами. Они знают о нем все, о всех его ошибках", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Бывший глава Белого дома также назвал Байдена "скомпрометированным" президентом, "который ведет страну в ад".

По словам Трампа, семья Байдена получила более $20 млн от иностранных государств и сейчас действующего президента США "шантажируют".

Ранее бывший президент неоднократно выступал с критикой действующей администрации, в том числе ее решения направить миллиарды долларов американских налогоплательщиков на Украину.