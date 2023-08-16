Пока вы спали: предписание Трампу явиться в тюрьму для ареста и почему дорожает съем жилья

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Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму штата Джорджия для ареста

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Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и другие обвиняемые, которые проходят по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, должны будут до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, сообщает ТАСС.

Все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме на Райс-стрит. После этого они пройдут формальную процедуру ареста. Их обыщут, сфотографируют, возьмут отпечатки пальцев. Обычно стороны заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи властям.

После чего они должны будут предстать перед судом. Пока неизвестно, когда именно это произойдет, дату первичных слушаний устанавливает судья.

Минобороны России сообщило об уничтожении техники ВСУ на купянском направлении

Российские расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» ликвидировали живую силу и технику украинской армии на купянском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Также было уничтожено вооружение противника. Корректировка огня проводилась расчетами беспилотных летательных аппаратов. За счет наличия автоматизированной системы наведения и прицеливания, топопривязки и навигации расчеты «Торнадо-Г» наносят огневое поражение в автоматическом режиме.

В точности наведения удара и его корректировке артиллеристам помогают средства артиллерийской разведки и квадрокоптеры, данные с которых передаются в полевые штабы и командирам напрямую.

В России поднялись цены на аренду квартир

В августе цена аренды однокомнатной квартиры на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в среднем составила 23 720 рублей, что на 4,7% больше к прошлому месяцу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры составила 23 240 рублей, что больше на 7,3% к минувшему месяцу. Краснодар показал наибольший рост цен на съемное жилье. Там оно подорожало на 17%, до 26 100 рублей

В столице стоимость аренды однокомнатных квартир составила в среднем 46 500 рублей (+ 8,1%), двухкомнатных — 82 400 рублей (+ 9,9%).

Эксперты отмечают, что такая динамика обусловлена сезонностью. Они обращают внимание на то, что в Россию возвращаются граждане, которые ранее уехали в другие страны. Специалисты подчеркивают, что арендодатели возвращают прежние ставки, рост которых был замедлен в конце 2022 года — начале 2023-го.

Российские военные уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР

Российские войска при поддержке артиллерии уничтожили в ДНР четыре опорных пункта и несколько единиц автомобильной техники противника, сообщает ТАСС.

Это произошло в районе Урожайного. Уничтожены бронеавтомобиль, боевая машина пехоты, четыре опорных пункта, скопления живой силы украинской армии.

Также огонь нанесен по противнику в районе Старомайорского. Уничтожено несколько единиц автомобильной техники. Минометным огнем ликвидированы две разведгруппы противника северо-западнее Приютного.

Источник сообщил о подготовке MI-6 к отправке в Африку украинского диверсионного отряда

Британская Служба внешней разведки MI-6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из 100 украинских боевиков, сообщает ТАСС.

Они будут противодействовать развитию сотрудничества стран Африки и России. Отряд состоит из боевиков националистических и неонацистских формирований. Украинские власти в июле отдали указания СБУ, ГУР и Минобороны Украины максимально и оперативно содействовать представителям британской разведки и Специальной авиадесантной службы британских ВС в подборе боевиков, которые имеют значительный боевой опыт на «восточном фронте».