Эксперт назвал перевороты в Африке трендом на избавление от гнета Запада

Цепочка военных переворотов, которые случились за последние несколько лет в Нигере, Мали и Буркина-Фасо — общий тренд на освобождение от зависимости от Запада, характерный для африканских государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на общественного и политического деятеля Туниса, заместителя главы Международной ассоциации друзей Крыма Абдельазиза Мессауди.

По его словам, произошедшее в Нигере, а также в Буркина-Фасо и Мали ведет к большим возможностям для положительных изменений в Африке, в том числе избавления от колониального и империалистического господства. Эксперт считает, что многие моменты будут зависеть от того, смогут ли новые власти в данных странах, в том числе с помощью Москвы, Пекина, других государств, входящих в БРИКС, эффективно управлять государством.

«Мы не могли бы ожидать таких изменений, если бы не то, что сейчас происходит на Украине, потому что это большой сигнал для этих стран, что международное положение в мире меняется в сторону стремления народов к освобождению и получению полной независимости от западных стран», — указал Мессауди.