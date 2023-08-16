Vanguard: глава Нигерии Тинубу заявил о приверженности санкциям против Нигера

Президент Нигерии и председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Бола Тинубу заявил, что в организации следят за сохранением санкциий против пережившего военный переворот Нигера, передает Vanguard.

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"Мы работаем над тем, чтобы санкции оставались в силе, и мы следим за полнотой их реализации", - заявил политик на встрече с представителем главы Экономического союза стран Центральной Африки и президента Габона Али Бонго Ондимбом и главой МИД Габона Германом Иммонго.

Отмечается, что граница между Нигером и Нигерией содержит свыше "прорех" в виде нелегальных КПП. 15 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что ООН продолжает оказывать поддержку ЭКОВАС и Африканскому союзу в разрешении конфликта в Нигере. 26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.