Пресс-секретарь Байдена случайно опубликовала пост от имени президента США

Пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) от лица президента США. Об этом сообщает Washington Examiner.

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Жан-Пьер удалила пост менее чем через 30 минут. «Инвестировать в Америку — значит инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны», — говорилось в сообщении.

По данным издания, одновременно с публикацией вышло заявление на странице американского лидера, в котором говорится об инвестициях в размере трех миллиардов долларов для ветроэнергетики в Соединенных Штатах.