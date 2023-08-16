Ким Чен Ын передал "боевой привет" правительству, народу и армии России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому коллеге Владимиру Путина телеграмму с поздравлением по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, сообщают РИА новости.

В ней сказано, что солдаты и офицеры Красной армии, принявшие участие в разгроме японского милитаризма, внесли большой вклад в освобождение народа Кореи и других стран мира. Таким образом были заложены традиции корейско-российской дружбы. По словам председателя государственных дел Северной Кореи, «горы и поля Кореи окрашены кровью, пролитой бойцами Красной армии, ожесточенно сражавшимися за освобождение Кореи вместе с Корейской народно-освободительной армией», а их героический дух самоотверженности будет передаваться из поколения в поколение вместе с историей корейско-российской дружбы.

В сообщении также отмечается, что сплоченность и боевое братство, завязавшееся между армиями и гражданами РФ и КНДР в «суровые дни противостояния общему врагу» являются славной традицией корейско-российских отношений и в полной мере демонстрируют непобедимость и мощь, «когда идет борьба за сокрушение свирепого произвола и господства империалистов».