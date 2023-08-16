Конгрессвумен Грин обвинила Байдена в поддержке Украины, а не жителей Гавайев

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом тратит миллиарды долларов на поддержку Украины, а пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь по несколько сотен. С таким заявлением в соцсети Х (бывшая Twitter) выступила член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин.

По ее словам, хозяин Белого дома направил единовременно 700 долларов людям, которые потеряли в огне все, но хочет послать очередные 20 миллиардов киевским властям. Грин подчеркнула, что у гавайцев зачастую не осталось ничего, а на выделенные Байденом 700 долларов можно один раз сходить в супермаркет или несколько дней пожить в отеле.

"Наше правительство отправляет Украине по миллиарду долларов ежемесячно, чтобы финансировать их правительство, но не может поделиться суммой, превышающей 700 долларов для американцев, которые потеряли все?" - цитирует РИА Новости Грин.

Она добавила, что Байден является худшим президентом США.