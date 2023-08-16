Глава китайского Минобороны начнет визит в Белоруссию

Член Центрального военного совета и Госсовета Китая, глава Министерства обороны страны Ли Шанфу 16 августа прибудет с трехдневным официальным визитом в Белоруссию, сообщает ТАСС.

Он намерен обсудить с руководством и Минобороны бывшей советской республики вопросы военного сотрудничества Пекина и Минска. Также запланировано посещение объектов Вооруженных сил. В Минск Ли Шанфу прибудет из Москвы, где он участвовал в конференции по международной безопасности в парке «Патриот». По словам китайского министра, Пекин продолжит укреплять механизм сотрудничества в области безопасности со странами — членами Шанхайской организации сотрудничества, а также с Белоруссией, которая подписала меморандум об обязательствах, запустивший процесс ее полноценного присоединения к организации.

Поездка министра связана с укреплением и расширением военного и военно-технического сотрудничества Пекина и Минска, для которого КНР является одним из приоритетных направлений внешней политики. В ходе встреч будут намечены направления сотрудничества на ближайшее время, а также пройдет обмен мнениями о текущем положении в сфере международной и региональной безопасности.