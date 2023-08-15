В Турции температура поднялась до рекордной отметки
Столбики термометров в Турции впервые в истории страны поднялись до +49,5 градусов, рассказал глава Минприроды республики Мехмет Озхасеки. Об этом пишет РИА «Новости».
По словам министра, рекордная температура была зафиксирована в деревне Сарыджакая в провинции Эскишехир западнее Анкары.
Напомним, что предыдущий рекорд, 49,1 градуса, был установлен в провинции Шырнак на юго-востоке Турции в июле 2021 года.
Ранее метеоролог Орхан Шен предупредил, что жара сохранится в Центральной Анатолии, Центральной Эгеиде и Юго-Восточной Анатолии до воскресенья, 20 августа.
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