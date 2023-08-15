В Турции температура поднялась до рекордной отметки

Столбики термометров в Турции впервые в истории страны поднялись до +49,5 градусов, рассказал глава Минприроды республики Мехмет Озхасеки. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам министра, рекордная температура была зафиксирована в деревне Сарыджакая в провинции Эскишехир западнее Анкары.

Напомним, что предыдущий рекорд, 49,1 градуса, был установлен в провинции Шырнак на юго-востоке Турции в июле 2021 года.