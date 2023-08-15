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ВСУ рассказали Зеленскому о проблемах из-за российских дронов «Ланцет»

Военные Украины рассказали президенту страны Владимиру Зеленскому о том, что применение Россией дронов «Ланцет» приносит ВСУ много проблем. Об этом сообщает РБК.

ВСУ рассказали Зеленскому о проблемах из-за российских дронов «Ланцет»
© РИА Новости

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак отметил, что в офисе украинского президента приняли эту информацию к сведению.

«Вместе с наращиванием украинских ударных способностей должны сделать максимум для ограничения российских», – сообщил он.

Ермак также добавил, что российские военные применяют «Ланцеты» против бронетехники, систем ПВО и радиолокационных станций. По его словам, эти БПЛА выпускает компания Zala Aero (входит в концерн «Калашников») и против её владельца уже был введён ряд санкций со стороны Украины. Ермак подчеркнул, что Киев работает над тем, чтобы санкции ввели и другие страны.

Ранее в компании «Ростех» рассказали о планах по увеличению производства дронов «Ланцет».

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