ВСУ рассказали Зеленскому о проблемах из-за российских дронов «Ланцет»

Ермак также добавил, что российские военные применяют «Ланцеты» против бронетехники, систем ПВО и радиолокационных станций. По его словам, эти БПЛА выпускает компания Zala Aero (входит в концерн «Калашников») и против её владельца уже был введён ряд санкций со стороны Украины. Ермак подчеркнул, что Киев работает над тем, чтобы санкции ввели и другие страны.