WSJ: США ищут с Турцией и Украиной альтернативные пути экспорта зерна
Вашингтон ведет переговоры с Анкарой, Киевом и другими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта зерна с Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, план США предполагает увеличение экспорта украинского зерна до четырех миллионов тонн в месяц через реку Дунай к октябрю. Планируется, что большая часть продукции будет отправляться в порты Румынии, а затем в «другие пункты назначения». Такой маршрут является более длительным и дорогостоящим, отметили в WSJ.
Также указывается, что переговоры по этой теме ведутся одновременно с попытками Турции и ООН вернуть Россию в зерновую сделку.
Напомним, что зерновая инициатива была заключена в июле 2022 года. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск. Со своей стороны Россия выставила пять условий, в том числе касающихся снятия санкций с зерна РФ и возобновления поставок запчастей для сельхозтехники. Ни одно из них, согласно заявлениям Москвы, за все время сделки выполнено не было. С 18 июля Россия прекратила ее действие.