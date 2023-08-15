WSJ: США ищут с Турцией и Украиной альтернативные пути экспорта зерна

Вашингтон ведет переговоры с Анкарой, Киевом и другими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта зерна с Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, план США предполагает увеличение экспорта украинского зерна до четырех миллионов тонн в месяц через реку Дунай к октябрю. Планируется, что большая часть продукции будет отправляться в порты Румынии, а затем в «другие пункты назначения». Такой маршрут является более длительным и дорогостоящим, отметили в WSJ.

Также указывается, что переговоры по этой теме ведутся одновременно с попытками Турции и ООН вернуть Россию в зерновую сделку.