Звезда «Рабыни Изауры» умерла во время кинофестиваля

Известная бразильская актриса Леа Гарсия, исполнившая роль злодейки Розы в сериале «Рабыня Изаура», скончалась от инфаркта на 91-м году жизни. Об этом пишет Globo со ссылкой на близких артистки.

© кадр из фильма "Рабыня Изаура"

По данным газеты, Гарсиа приехала на кинофестиваль Trofeu Oscarito, проходящий в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Организаторы намеревались вручить ей награду, как величайшей знаменитости страны.

После приезда на место проведения фестиваля актриса почувствовала себя плохо. Врачи, экстренно вызванные к звездной пациентке, не смогли спасти ее жизнь.

В активе Гарсиа участие в легендарных сериалах «Рабыня Изаура» и «Клон». Кроме того, у нее свыше ста работ в кино и театре.