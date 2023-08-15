Байден с женой посетит пострадавшие от пожаров Гавайи
Президент США Джо Байден заявил, что собирается посетить районы Гавайев, которые пострадали от пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Байден сделал на мероприятии в Висконсине. Он также добавил, что вместе с ним на Гавайи отправится его жена.
«Моя жена Джилл и я посетим Гавайи так скоро, как только сможем», – заявил он.
Американский президент уточнил, что не будет спешить с этим визитом, так как не хочет мешать экстренным службам работать с ликвидацией последствий бедствия. По его словам, число жертв пожаров на Гавайях достигло 99 человек, при этом в некоторых местах горение ещё продолжается.
Лесные пожары на Гавайских островах Мауи и Большой разгорелись из-за сильного ветра и сухой погоды. Очаги некоторых пожаров достигли площади в 400 гектаров. Кроме того, пламя уничтожило несколько населенных пунктов, среди которых популярный туристический город Лахайна.