Боррель выразил главе МИД Ирана озабоченность военным сотрудничеством Москвы и Тегерана

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и выразил ему свою озабоченность по поводу военного сотрудничества Тегерана и Москвы и призвал соблюдать права человека и освободить находящихся в тюрьмах Ирана европейских граждан. Об этом Боррель написал во вторник в соцсети Х (ранее Twitter).