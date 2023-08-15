В США констатировали конец эры однополярного мира

Ситуация в Нигере, где наблюдается попытка госпереворота, доказывает разрушение однополярного мира, считает бывший помощник госсекретаря США по делам Африки Тибор Надь. В интервью Politico он отметил, что это демонстрирует нежелание путчистов прекращать мятеж, несмотря на угрозы и уговоры американской стороны.

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«Это больше не однополярный мир. Он стал двухполярным, если не больше, и в нем появилось множество средних по размеру держав, у которых есть немало рычагов», — пояснил Надь.

Он добавил, что США сталкиваются с падением своего влияния в мире, пока другие государства его увеличивают. Politico подчеркивает, что Вашингтон вложил в Нигер как минимум $600 млн, обучая местных военных, которые в итоге частично поддержали переворот.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.