Звезда «Рабыни Изауры» умерла во время кинофестиваля

Бразильская актриса Леа Гарсия, известная по роли злодейки Розы в сериале «Рабыня Изаура», умерла на 91-ом году жизни от инфаркта, сообщает Globo. Артистка прибыла на популярный бразильский кинофестиваль Trofeu Oscarito в город Грамаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где должна была получить награду как величайшая знаменитость страны. Внезапно Гарсия почувствовала себя плохо, врачи не смогли спасти ее жизнь, сообщает источник.

© кадр из фильма "Рабыня Изаура"

О смерти Леи Гарсия сообщил ее сын Марсело Гарсия. Ей вручат награду, но уже посмертно. Актриса снималась в кино с 11 лет, была известна по ролям в сериалах «Рабыня Изаура» и «Клон», у нее было более 100 работ в кино и театре, — говорится в сообщении.

В 2021 году стало известно о смерти автора сценария сериала «Рабыня Изаура» Тумшица Браги, который скончался в больнице Рио-де-Жанейро. Бразильскому сценаристу, лауреату премии «Эмми», было 75 лет.

Как рассказал племянник сценариста, причиной смерти стала занесённая инфекция. Брага в течение нескольких лет испытывал проблемы со здоровьем. Он перенёс ряд операций на сердце и на позвоночнике.