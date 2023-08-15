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Вице-премьер Украины Верещук высказалась о сроках конфликта с Россией

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что конфликт с Россией продлится ещё несколько лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные издания.

Вице-премьер Украины высказалась о сроках конфликта с РФ
© РИА Новости

«Сколько еще будет продолжаться война? Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "Две-три недели", "до конца года", "следующей весны" – все это неправда. Должны настроиться на длительную борьбу», – заявила она.

Верещук также добавила, что жители Украины должны быть готовы к тому, что конфликт будет «тяжёлым и долгим».

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Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Ирина Верещук может стать следующим главой Минобороны Украины.

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