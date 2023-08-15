Люди начали заниматься сексом в беспилотных такси

Несколько пассажиров, которые воспользовались услугами беспилотных такси в Сан-Франциско, признались, что занимались сексом в салоне автомобиля, так как транспортным средством не управлял водитель. Об этом пишет газета The San Francisco Standard.

Пассажир под псевдонимом Алекс признался изданию, что трижды занимался сексом в беспилотных такси. Партнерша Алекса с псевдонимом Меган отметила, что ее встреча с Алексом была первой поездкой на автономном транспортном средстве.

«Был ли он самым удобным? Был ли он самым идеальным? Скорее нет. Но сам факт, что мы были на публике. Табу на то, что это что-то неправильное, сделало это более веселым и захватывающим», — добавила Меган.

Сервисы Cruise и Waymo используют полностью беспилотные автомобили в Сан-Франциско с начала 2022 года. И Cruise, и Waymo имеют камеры и микрофоны внутри и снаружи своих беспилотных автомобилей.