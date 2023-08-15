Связанные с Россией улицы и переулки переименовали в городе Запорожье

Практически 70 улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, переименованы в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом проинформировал секретарь городского совета Анатолий Куртев в своём Telegram-канале.

«Ничто в нашем городе не должно ассоциироваться с Россией или с советскими пережитками», — написал он.

Куртев добавил, что инициативы по переименованиям выносятся на каждую очередную сессию горсовета. По его словам, приоритетными для Запорожья являются новые названия «в честь защитников и защитниц Запорожья и Украины».