Подоляк назвал неприемлемым размен территорий ради НАТО

Размен территорий ради членства в НАТО неприемлем для Киева, рассказал во вторник, 15 августа, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее глава офиса генсека Североатлантического Стиан Йенссен допустил, что Украина может получить членство в организации в случае, если Киев согласится уступить России часть «спорных» территорий.

Подоляк отметил, что «размен территории на зонтик НАТО» представляется ему странным решением. По его мнению, это будет означать поражение демократии, уничтожение международного права, а также затягивание конфликта на долгие годы.

Советник подчеркнул, что НАТО следует делать заявления об ускорении поставок оружия украинским военным, а не об уступках России части территории страны.