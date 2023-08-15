Блинкен призвал оперативно выделить Украине $24 млрд

Госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно одобрить дополнительную помощь Украине на сумму в размере 24 миллиардов долларов. Его слова приводит «РИА Новости».

© EPA / ТАСС

Госсекретарь напомнил, что на прошлой неделе президент США Джо Байден запросил у конгресса 24,1 миллиарда долларов на поддержку Украины в военной, экономической и гуманитарной областях.

«Я призываю конгресс незамедлительно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании», — отметил он.

Также Блинкен пообещал, что США вместе с партнерами продолжат поддерживать Украину пока она не достигнет «справедливого и устойчивого» мира.