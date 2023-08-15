Блинкен призвал оперативно выделить Украине $24 млрд

Блинкен призвал оперативно выделить $24 миллиарда Украине
Госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно одобрить дополнительную помощь Украине на сумму в размере 24 миллиардов долларов. Его слова приводит «РИА Новости».
Госсекретарь напомнил, что на прошлой неделе президент США Джо Байден запросил у конгресса 24,1 миллиарда долларов на поддержку Украины в военной, экономической и гуманитарной областях.
«Я призываю конгресс незамедлительно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании», — отметил он.
Также Блинкен пообещал, что США вместе с партнерами продолжат поддерживать Украину пока она не достигнет «справедливого и устойчивого» мира.
Ранее Вашингтон отправил Киеву новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для систем ПВО, снаряды для артиллерии, противотанковые средства и допснаряжения для разминирования.