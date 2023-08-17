Ненси Пелоси ощутила дефицит аплодисментов

Бывший спикер Палаты представителей США, конгрессвумен Нэнси Пелоси специально попросила парламентариев аплодировать ей после ее выступления. Об этом сообщает Fox News.

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Во время слушаний по предложенному Нэнси Пелоси закону о снижении инфляции, она отметила важность предлагаемых мер для борьбы с изменением климата. Отвечая на критику республиканцев, она заявила, что это «моральный вопрос», назвав планету «творением Бога».

«Мы несем моральную ответственность (...) для будущих поколений», — отметила конгрессвумен.

Однако на ее слова не последовало никакой реакции. После небольшой паузы она сказала, что сейчас «можно было бы поаплодировать». После произошедшего она еще два раза просила аплодисменты во время заседания.

Нэнси Пелоси поступает так не в первый раз. Когда в прошлом году президент США Джо Байден так же подписывал одноименный закон, она попросила аудиторию аплодировать.