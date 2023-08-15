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Шведская компания SKF сообщила о ракетном обстреле своего завода на Украине

Шведская компания по производству подшипников SKF сообщила, что ее завод на Украине подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters.

Шведская компания сообщила о ракетном обстреле своего завода на Украине
© РИА Новости

Речь идет о заводе, находящемся в украинском Луцке. Уточняется, что атака была совершена минувшей ночью.

«Наш завод пострадал в результате этой атаки. С прискорбьем констатируем смерть трех наших коллег», — сообщили представитель компании Карл Бьернстам.

Он отметил, что SKF оценит последствия от удара и нанесенный заводу ущерб, однако основное внимание будет уделено безопасности сотрудников.

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