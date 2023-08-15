МИД Азербайджана выразил протест Испании в связи с публикацией о Карабахе

Временный поверенный в делах Испании в Азербайджане Патрисия Серрано Санчес была вызвана в азербайджанский МИД в связи с публикацией об оказании помощи армянам в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Публикация посольства Испании в России появилась в соцсети "Х". В ней было прикреплено изображение флага НКР.

По данным пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече было подчеркнуто, что публикация испанского внешнеполитического ведомства, "пропагандирующая незаконный сепаратистский режим, созданный Арменией на суверенной территории Азербайджана, неприемлема, и подобный шаг Испании, которая на своей территории борется с сепаратизмом, непонятен".

"Было доведено до внимания, что этот неконструктивный подход не соответствует духу азербайджано-испанских отношений и решительно осуждается Азербайджаном", - говорится в сообщении.

В свою очередь, как отмечается в информации, испанский дипломат подчеркнула, что ее страна постоянно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и эта позиция неизменна. Она заявила, что "публикация явилась технической ошибкой и была удалена сразу после того, как азербайджанская сторона выразила беспокойство".