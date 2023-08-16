Литва закроет два КПП на границе с Белоруссией

Правительство Литвы утвердило решение закрыть два из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией начиная с 18 августа.

Правительство Литвы приняло на рабочем заседании предложение Минтранса (дирекция пограничных КПП является его структурным подразделением) приостановить работу переходов в связи с геополитической обстановкой и для сокращения угроз национальной безопасности. Решение вступит в силу 18 августа. На какое время приостанавливается работа КПП, кабмин не уточнил.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на прошлой неделе назвала избыточной инфраструктуру КПП на границе с Белоруссией.