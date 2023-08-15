КНДР подтвердила намерение сотрудничать в сфере обороны с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил намерение и дальше развивать сотрудничество Москвы и Пхеньяна в сфере обороны. Об этом заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам. Его обращение зачитал атташе по вопросам обороны при посольстве КНДР в Москве на XI Московской конференции по международной безопасности.