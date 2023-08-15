В НАТО допустили членство Украины в альянсе в обмен на территории
Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. Такое мнение высказал глава штаба НАТО Стиан Йенссен, передает VG.
«Я думаю, что одним из решений может быть отказ Украины от части территорий в обмен на членство в НАТО», — сказал он.
Йенссен считает, такое развитие ситуации может привести к завершению конфликта.
«Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — добавил он.
При этом глава штаба НАТО подчеркнул, что окончательное решение о сроках и условиях переговоров с Россией должен принимать Киев.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в случае мирных переговоров с РФ, Киев намерен обсуждать перспективы ядерного арсенала Москвы и создания демилитаризованных зон.