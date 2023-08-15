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В НАТО допустили членство Украины в альянсе в обмен на территории

Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. Такое мнение высказал глава штаба НАТО Стиан Йенссен, передает VG.

В НАТО допустили членство Украины в альянсе в обмен на территории
© РИА Новости

«Я думаю, что одним из решений может быть отказ Украины от части территорий в обмен на членство в НАТО», — сказал он.

Йенссен считает, такое развитие ситуации может привести к завершению конфликта.

«Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — добавил он.

При этом глава штаба НАТО подчеркнул, что окончательное решение о сроках и условиях переговоров с Россией должен принимать Киев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в случае мирных переговоров с РФ, Киев намерен обсуждать перспективы ядерного арсенала Москвы и создания демилитаризованных зон.

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