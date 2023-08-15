Глава Минфина США съела галлюциногенные грибы в Китае

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что съела галлюциногенные грибы во время недавнего визита в Китай. Об этом сообщает CNN.

Йеллен уточнила, что это произошло в июле во время визита в Пекин. По её словам, там она посетила «очень хороший» ресторан, где заказала блюдо с грибами.

«Там было вкусное блюдо из грибов. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позднее», – рассказала она.

На вопрос о том, ощутила ли она галлюциногенный эффект, 77-летняя Йеллен засмеялась. По её мнению, грибы были правильно приготовлены, поэтому никаких последствий она не ощутила.