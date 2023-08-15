Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение бригад вооруженных сил страны в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщается на сайте офиса президента.

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По его данным, Зеленский "побывал в расположениях бригад <...> на мелитопольском направлении".

Отмечается, что глава государства встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским и посетил передовые позиции девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии Украины.

Зеленский заслушал доклады командиров о ходе боевых действий на участках фронта и обсудил с ними проблемные вопросы данных подразделений. Как проинформировали в офисе главы государства, речь, в частности, шла о необходимости усиления противовоздушной обороны, насыщения бригад средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотниками, эвакуационным транспортом и прочей специальной техникой.

Украинский лидер по итогам поездки поручил систематизировать запросы военных с учетом вчерашнего визита в Донбасс, вынести их на обсуждение ставки и передать западным союзникам Киева. Накануне Зеленский посетил позиции украинских войск, действующих на артемовском направлении.