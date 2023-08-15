Украина потратит более 32 миллионов долларов на усиление границы с Белоруссией

Власти Украины потратят 1,2 миллиарда гривен (более 32 миллионов долларов) на усиление восточных и северных регионов страны, в том числе Черниговская область, граничащая с Белоруссией . Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Правительство выделило из резервного фонда госбюджета более 1,2 миллиарда гривен на усиление оборонительных рубежей северо-восточных регионов Украины», — говорится в публикации.

Он уточнил, что для Харьковской области выделили 911,5 миллиона гривен (свыше 24 миллионов долларов), а Черниговская область получит более 363 миллионов гривен (около 9,8 миллиона долларов) на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений. По словам Шмыгаля, заказчиками исполнителями указанных работ являются областные военные администрации.