СМИ: охранник президента Чехии покончил с собой из-за травли со стороны коллег
Охранник президента Чехии Петра Павела совершил самоубийство из-за травли со стороны коллег. Об этом сообщает чешская радиостанция Prostor со ссылкой на источник в службе охраны главы государства.
По его информации, трагический случай произошел в воскресенье. В среду, 16 августа, он должен был выйти на дежурство по охране Петра Павела. Имя охранника не называется, однако отмечается, что ему было 36 лет.
Как сообщает Prostor, ранее телохранитель неоднократно жаловался на плохое отношение к нему со стороны сослуживцев.
Полиция, ведущая расследование, и президентская канцелярия отказались комментировать инцидент.