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СМИ: охранник президента Чехии покончил с собой из-за травли со стороны коллег

Охранник президента Чехии Петра Павела совершил самоубийство из-за травли со стороны коллег. Об этом сообщает чешская радиостанция Prostor со ссылкой на источник в службе охраны главы государства.

Охранник президента Чехии покончил с собой
© globallookpress.com

По его информации, трагический случай произошел в воскресенье. В среду, 16 августа, он должен был выйти на дежурство по охране Петра Павела. Имя охранника не называется, однако отмечается, что ему было 36 лет.

Как сообщает Prostor, ранее телохранитель неоднократно жаловался на плохое отношение к нему со стороны сослуживцев.

Полиция, ведущая расследование, и президентская канцелярия отказались комментировать инцидент.