Экс-депутат Рады рассказал, почему Зеленского не позвали на саммит G20

Президент Украины Владимир Зеленский все больше становится токсичным во всем мире, считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что украинского лидера не пригласили на саммит G20 в Индии.

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«Очень плохой знак для главного шута из команды «95 квартала», свидетельствующий только об одном: его выступления больше неинтересны и от них устали. Зеленский все больше становится токсичным во всем мире, один из самых значимых международных саммитов пройдет без его участия», — написал Кива.

Он добавил, что отсутствие Зеленского на форуме, возможно, запланированная акция для поиска решения по конфликту на Украине.

Информация о том, что Украину не внесли в список стран, приглашенных на саммит G20, который пройдет с 9 по 10 сентября в Нью-Дели, появилась 14 августа. Согласно заявлениям индийской стороны, Зеленского нет среди списка приглашенных на форум. Как пояснили в Нью-Дели, G20 является экономическим форумом, а не площадкой для геополитических дискуссий.