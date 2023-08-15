Стала известна стоимость аренды виллы Дуровым в Дубае

Стала известна стоимость виллы Павла Дурова в Дубае
Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, в 2017 году переехавший в Арабские Эмираты, поселился на вилле с арендной платой около 1 млн долларов в год. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на собственные источники.
Дом Дурова находится на искусственном острове Палм-Джумейра — он считается одним из самых престижных районов Дубая. Общая площадь виллы с пятью спальнями составляет около 1400 квадратных метров. Собеседники издания отметили, что это один из самых дорогих арендуемых объектов на острове.
В прошлые годы Дуров предпочитал снимать жилье неподалеку от главного офиса Telegram в свободной экономической зоне Dubai Media City. Комментировать свой переезд журналистам предприниматель отказался.
Напомним, что в 2020 году Дуров опубликовал манифест против излишнего потребления. В нем он утверждал, что богатство не приносит ему радости. Деньги он якобы предпочитает тратить на созидание, а не на покупку яхт, самолетов и дорогой недвижимости.