Стала известна стоимость аренды виллы Дуровым в Дубае

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, в 2017 году переехавший в Арабские Эмираты, поселился на вилле с арендной платой около 1 млн долларов в год. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на собственные источники.

Дом Дурова находится на искусственном острове Палм-Джумейра — он считается одним из самых престижных районов Дубая. Общая площадь виллы с пятью спальнями составляет около 1400 квадратных метров. Собеседники издания отметили, что это один из самых дорогих арендуемых объектов на острове.

В прошлые годы Дуров предпочитал снимать жилье неподалеку от главного офиса Telegram в свободной экономической зоне Dubai Media City. Комментировать свой переезд журналистам предприниматель отказался.