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Стало известно о планах министра обороны Венесуэлы посетить Россию

Вице-министр по вопросам планирования и развития министерства обороны Венесуэлы Ренье Урбаэс Фермин заявил о планах министра обороны страны Падрино Лопеса посетить Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно о планах министра обороны Венесуэлы посетить Россию
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Соответствующее заявление было сделано на полях ХI Московской конференции по международной безопасности. Фермин отметил, что министр обороны не приехал в Россию ранее в связи со сложностями внутри Венесуэлы и международным давлением, с которым сталкивается страна. Также он выразил уверенность, что «он [министр обороны Венесуэлы] сможет скоро приехать и встретиться с российским руководством».

Ранее стало известно о нежелании Лаоса размещать военные базы США в странах АСЕАН.

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