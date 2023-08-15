Стало известно о планах министра обороны Венесуэлы посетить Россию

Вице-министр по вопросам планирования и развития министерства обороны Венесуэлы Ренье Урбаэс Фермин заявил о планах министра обороны страны Падрино Лопеса посетить Россию . Об этом сообщает РИА Новости .

Соответствующее заявление было сделано на полях ХI Московской конференции по международной безопасности. Фермин отметил, что министр обороны не приехал в Россию ранее в связи со сложностями внутри Венесуэлы и международным давлением, с которым сталкивается страна. Также он выразил уверенность, что «он [министр обороны Венесуэлы] сможет скоро приехать и встретиться с российским руководством».