Четверо серферов провели в океане 36 часов и выжили

Четверо серферов провели в океане около полутора суток, выжив после кораблекрушения у берегов Индонезии. Как сообщает Daily Mail, мужчин обнаружили возле провинции Ачех.

Две лодки с 12 австралийскими серферами отправились с острова Ниас на курорт Пинанг на острове Баньяк в воскресенье, 13 августа. Во время плавания они столкнулись со штормом. Одна группа решила переждать непогоду и нашла безопасное место, тогда как второе судно пропало при попытке достичь места назначения. На борту находились четверо австралийцев и трое индонезийцев из числа экипажа.

После обширных поисков, которые продолжались около 36 часов, спасателям и волонтерам удалось найти трех серферов и одного члена экипажа живыми — они плавали в океане на досках и ожидали помощи. Еще одного австралийца нашли спустя 90 минут — он отделился от своих товарищей и поплыл к острову в поисках помощи.