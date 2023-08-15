На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили на всей украинской территории. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Сигнал тревоги во всех регионах страны сработал практически одновременно. Он прозвучал в 15.25 (местное время совпадает с московским).

Вооруженные силы РФ активно наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту. 17 июля произошел новый теракт в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате погибла семейная пара из Белгородской области.