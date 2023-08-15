В Британии арестовали троих болгар по делу о шпионаже на Россию

В Великобритании арестовали трех граждан Болгарии, ставших фигурантами дела о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает BBC News.

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Издание отмечает, что все трое были задержаны еще в феврале 2023 года и с тех пор находятся под стражей, но СМИ стало известно об этом деле только сейчас.

Власти утверждают, что фигуранты дела работали на российские спецслужбы. Их обвинили в хранении «с ненадлежащими намерениями» фальшивых документов.

Трое фигурантов дела - это 45-летний Орлин Русев из Норфолка, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, которые вместе жили в Харроу, на северо-западе Лондона. Соседи по Харроу описали Джамбазова и Иванову как пару.

Все трое находятся в Великобритании давно, успели сменить в стране несколько работ.

По данным BBC News, Русев имеет опыт ведения бизнеса в России. Он переехал в Великобританию в 2009 году и три года проработал техническим специалистом в сфере финансовых услуг. В одном из его онлайн-профилей указано, что он владел бизнесом, связанным с радиоэлектронной разведкой.

Джамбазов и Иванова переехали в Британию около десяти лет назад и руководили общественной организацией, которая оказывает услуги болгарам, в том числе знакомит их с «культурой и нормами британского общества». Также они работали в Лондоне на избирательных участках, где могут голосовать граждане Болгарии, проживающие за границей.

Всем троим уже предъявили обвинение по делу, касающемуся национальной безопасности, они должны предстать перед судом в Лондоне в январе.