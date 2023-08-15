В ЦАР заявили о способствовании России развитию других стран

Россия способствует независимому развитию отдельных государств, Центрально-Африканская Республика (ЦАР) ценит помощь со стороны РФ. Об этом заявил министр обороны ЦАР Клод Биро на полях XI Международной конференции по безопасности.

"Россия очень сильно помогает, - сказал он. - Сегодня мы видим, что Соединенные Штаты в целом не всегда способствуют развитию отдельных государств. А Россия пытается быть страной, способствующей независимому развитию отдельных государств".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.