Стал известен диагноз наместника Киево-Печерской лавры

У арестованного наместника Киево-Печерской лавры диагностировали острый инфаркт миокарда
Митрополиту УПЦ Павлу, находящемуся сейчас под домашним арестом, поставили диагноз «острый инфаркт миокарда», сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман.
В своем Telegram-канале адвокат сообщил, что информацию официально предоставило учреждение здравоохранения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что митрополит Павел был доставлен в кардиологическую клинику Киева, где ему провели операцию на сердце. Ранее должно было состояться заседание, на котором планировалось обсудить двукратное увеличение суммы залога для митрополита.
Ранее митрополиту предъявили обвинение в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.