$101.04+2.83110.68+2.71

У арестованного наместника Киево-Печерской лавры диагностировали острый инфаркт миокарда

Митрополиту УПЦ Павлу, находящемуся сейчас под домашним арестом, поставили диагноз «острый инфаркт миокарда», сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман.

Стал известен диагноз наместника Киево-Печерской лавры
© globallookpress.com

В своем Telegram-канале адвокат сообщил, что информацию официально предоставило учреждение здравоохранения, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что митрополит Павел был доставлен в кардиологическую клинику Киева, где ему провели операцию на сердце. Ранее должно было состояться заседание, на котором планировалось обсудить двукратное увеличение суммы залога для митрополита.

Ранее митрополиту предъявили обвинение в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.