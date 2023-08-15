Шольц выступил за судебный процесс в ФРГ в связи со взрывами на "Северных потоках"

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за проведение судебного разбирательства в ФРГ в связи с диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Такое мнение он высказал в понедельник в ходе гражданского диалога в Потсдаме.

"Мы по мере возможности выясним, кто это сделал", - приводит его слова газета Die Welt.

"И мы не откажемся от иска, потому что нам не нравится результат", - подчеркнул канцлер.

"Здесь никто не может рассчитывать на скидки", - заверил он.

При этом глава правительства ФРГ отметил, что нет никаких доказательств того, что за взрывами на "Северных потоках" стоят США или Великобритания.