Шольц выступил за судебный процесс в ФРГ в связи со взрывами на "Северных потоках"
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за проведение судебного разбирательства в ФРГ в связи с диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Такое мнение он высказал в понедельник в ходе гражданского диалога в Потсдаме.
"Мы по мере возможности выясним, кто это сделал", - приводит его слова газета Die Welt.
"И мы не откажемся от иска, потому что нам не нравится результат", - подчеркнул канцлер.
"Здесь никто не может рассчитывать на скидки", - заверил он.
При этом глава правительства ФРГ отметил, что нет никаких доказательств того, что за взрывами на "Северных потоках" стоят США или Великобритания.
"Мы действительно хотим прояснить это", - сказал Шольц, уточнив, что Генпрокуратура ФРГ продолжает заниматься этим делом.