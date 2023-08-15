Наблюдатели ЕС в Армении подтвердили вооруженный инцидент на границе с Азербайджаном

Гражданская миссия Евросоюза подтвердила факт вооруженного инцидента, который произошел у села Верин-Шоржа на границе с Азербайджаном. Соответствующее заявление она опубликовала в социальной сети X (ранее Twitter).

"Мы подтверждаем, что патруль миссии ЕС присутствовал при стрельбе в зоне нашей ответственности. Ни один член миссии не пострадал", - говорится в тексте.

При этом в нем не указывается, какая сторона открыла огонь.